"Пятерочки" в Санкт-Петербурге возобновили продажу алкоголя

По данным компании, лицензия была приостановлена в связи со случаем трехлетней давности, когда в одном из магазинов продали алкоголь несовершеннолетнему

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Магазины "Пятерочка" в Санкт-Петербурге возобновили продажу алкоголя, сообщили ТАСС в пресс-службе компании X5 Group, которая управляет сетью.

"Во всех "Пятерочках" Санкт-Петербурга возобновилась продажа алкоголя, лицензия на его продажу восстановлена", - сказали в пресс-службе ретейлера.

27 июля X5 сообщала о приостановке лицензии на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге. Ретейлер отмечал, что решение было принято в связи со случаем трехлетней давности: тогда в одном из магазинов продали алкоголь несовершеннолетнему. При этом компания указывала, что штраф оплатили еще в 2020 году.

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 июня 2023 года находились 22 682 магазина, в том числе 20 248 магазинов "Пятерочка", 956 супермаркетов "Перекресток" и 809 "жестких" дискаунтеров "Чижик".