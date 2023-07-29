На экобирже деловых контактов "Экософия объединяет" заключили соглашения на 76 млн рублей

Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров заявил, что гранд-финал показал востребованность проекта и заинтересованность государства и бизнеса в специалистах, формирующих экологическую повестку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Первая в России экобиржа деловых контактов, которая прошла в рамках финала проекта "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей", помогла заключить соглашения на 76 млн рублей. Об этом сообщил журналистам гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Гранд-финал показал востребованность проекта и заинтересованность государства и бизнеса в специалистах, формирующих экологическую повестку: здесь прошел единый день собеседований для соискателей и работодателей в сфере устойчивого развития - "Экокадроворот", где мы собрали 30 вакансий от 11 работодателей разного уровня. Партнеры "Экокадроворота" провели 92 собеседования для участников гранд-финала и отобрали для прохождения дальнейших этапов 23 кандидата. В рамках гранд-финала проекта "Экософия" состоялась первая в России масштабная экобиржа деловых контактов "Экософия объединяет", задачей которой стало создание площадки для выстраивания новых взаимовыгодных связей между предпринимателями в области устойчивого развития. В рамках экобиржи были заключены соглашения на сумму 76 млн рублей", - сказал Комиссаров.

Одним из самых крупных соглашений стал договор о вторичной переработке отходов из оргстекла между нижегородской компанией "Торговый дом Мегатакт" и "СА пластик" из Иркутской области.

Отечественная промышленность держит курс на достижение полной импортонезависимости, считает руководитель проекта "Экософия" Вита Саар. "На наш взгляд, подобные биржи деловых контактов, посвященные различным отраслям промышленности, решениям в области экологизации бизнеса или IT-разработкам, могут стать дополнительным инструментом в достижении общей национальной цели", - сказала Саар.

О проекте

Проект "Экософия" запущен в июне 2022 года. К инициативе по развитию экологической культуры присоединились уже почти 50 тыс. активистов. Основная цель - создание условий для самореализации людей, которые ведут экологичный образ жизни, а также для специалистов в области устойчивого развития.

Конкурс "Экософия" проходит в двух форматах: заочный этап "Я так живу" - онлайн-платформа для прокачки полезных экопривычек; очные этапы проходят в формате эколого-промышленных экспедиций, включающих оценочные конкурсные мероприятия - это направление "Экосборная". Подать заявку на участие в очной части можно по 15 номинациям. По итогам финала отберут 15 эколидеров, призами для которых станет медиапакет для продвижения в различных СМИ. Присоединиться к проекту можно на сайте экософия.рф.