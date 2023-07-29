29 июля, 17:56

В России с 1 сентября заработает федеральная информационная система такси

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В кабмине отметили, что это сделает поездки более безопасными

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Федеральная государственная информационная система такси начнет работать в России с 1 сентября, это сделает поездки более безопасными. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, сообщает пресс-служба.

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"С 1 сентября в России заработает федеральная государственная информационная система легкового такси. Положение о ней утверждено постановлением правительства. Запуск новой системы призван сделать поездки в такси более безопасными", - говорится в сообщении.

Теперь в каждом регионе будут функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей и служб заказа. Сведения из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в федеральную систему. "Это позволит повысить эффективность госконтроля в сфере данного вида перевозок, обеспечить их прозрачность и законность", - уточнили в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что постановление правительства подготовлено для реализации норм федерального закона о такси, который был принят в декабре 2022 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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