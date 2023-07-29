"Тинькофф банк" возобновил валютные переводы в несколько дружественных стран

Речь идет о некоторых банках Азербайджана, Киргизии и Таджикистана

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. "Тинькофф банк" возобновил валютные переводы в несколько банков Азербайджана, Киргизии и Таджикистана, сообщили ТАСС в поддержке кредитной организации.

"Доллары США можно перевести в ряд банков Азербайджана, Киргизии, а также в таджикистанский "Ориенбанк", - сообщили в поддержке банка, указав, что отправить средства, в частности, можно также в гонконгских долларах, юанях и тенге.

Там уточнили, что срок отправки переводов из банка на текущий момент составляет один рабочий день. Срок зачисления зависит от банка-получателя и от банков-корреспондентов. При этом там отметили, что с некоторыми банками-корреспондентами ситуация до сих пор "проясняется".

Кроме того, в кредитной организации указали, что по России валюту можно переводить в Сбербанк и "Росбанк".

За переводы валюты со стороны банка списывается комиссия.

За переводы в долларах в Киргизию, Азербайджан, Таджикистан и в российские банки комиссия составит 1%.

Ранее "Тинькофф банк" предупредил своих клиентов о задержке отправок переводов в валюте после введения санкций США и Канады. Кроме этого, банк сообщил, что карты перестанут работать за границей, и посоветовал своим клиентам, которые находятся не в России, снять наличные. В банке добавили, что в ближайшее время будет прекращен выпуск карт платежной системы Union Pay.