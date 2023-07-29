29 июля, 19:49,
обновлено 29 июля, 20:48

Путин исключил связь бесплатных поставок зерна в Африку с темой мирной миссии по Украине

Глава государства прокомментировал тему бесплатной поставки зерна и африканской мирной миссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Готовность России поставлять зерно в страны Африки бесплатно никак не связана с темой африканской мирной миссии по Украине. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

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"Да нет, одно с другим никак не связано", - сказал он, комментируя тему бесплатной поставки зерна и африканской мирной миссии.

Во время выступления на пленарном заседании форума Россия - Африка Путин анонсировал бесплатные поставки зерна для Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритреи. Российский лидер также заявил, что Москва обеспечит бесплатную доставку зерновой продукции потребителям. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияСаммит Россия – АфрикаВоенная операция на Украине
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