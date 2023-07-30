Срок софинансирования долгосрочных сбережений может быть продлен в случае необходимости

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что сперва необходимо дать программе поработать "пару лет", чтобы сделать выводы о необходимости таких мер

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Минфин РФ может вернуться к вопросу об увеличении срока софинансирования в рамках программы долгосрочных сбережений после запуска программы, сначала необходимо посмотреть как она работает. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Пусть программа пару лет поработает, если потребуется, можем вернуться к вопросу продления софинансирования, - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, может ли быть увеличен срок софинансирования на пять лет. - Надо сначала запустить программу, посмотреть как она будет работать, а потом уже принимать решения".

Министр отметил, что сейчас предусмотрено софинансирование накоплений граждан в размере до 36 тыс. рублей в год. "Плюс налоговые вычеты - еще до 52 тыс. в год", - сказал Силуанов.

Ранее Минфин сообщал, что правительство сможет продлить срок софинансирования долгосрочных сбережений россиян, такое право закреплено в доработанной версии законопроекта о долгосрочных сбережениях граждан.

Ранее 10 июля президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запуск новой программы долгосрочных сбережений граждан. Законом вводится новый документ - договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). По нему человек обязуется уплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд - осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Чтобы присоединиться к программе, гражданин должен будет заключить такой договор. Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года, за исключением некоторых положений.

О программе

Закон предусматривает создание нового долгосрочного сберегательного продукта для граждан, позволяющего получить дополнительный доход в будущем. Участие граждан в формировании долгосрочных сбережений предполагается исключительно на добровольной основе.

Сформированные сбережения могут быть использованы на долгосрочные стратегические цели, такие как получение дополнительного дохода после 15 лет формирования сбережений или при достижении определенного возраста - 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Гражданин в любой момент при наступлении особых жизненных ситуаций сможет воспользоваться сформированными сбережениями в полном объеме.

Для участия в программе необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Гражданин, страховщиком которого является НПФ, будет иметь возможность перевода средств пенсионных накоплений на формирование средств по договору долгосрочных сбережений НПФ. Уплаченные взносы граждан по договору долгосрочных сбережений в течение трех лет будут софинансироваться государством. Софинансирование будет определяться с учетом уплаченных взносов граждан по договору долгосрочных сбережений и их среднемесячного дохода, но не более 36 тыс. рублей в год.

В случае смерти гражданина сформированные средства по договору долгосрочных сбережений наследуются даже после назначения выплаты, за исключением случая назначения гражданину пожизненной выплаты.

Полная версия интервью будет опубликована 31 июля в 07:00 мск