Губернатор Петербурга рассказал о причине замедления темпов строительства жилья в городе

Это связано с созданием соцобъектов, отметил Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Замедление темпов строительства жилья в Санкт-Петербурге связано с требованием создавать социальную инфраструктуру параллельно с вводом домов. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Что со стройкой, со строительством? Есть небольшое снижение?" - спросил на встрече президент.

"Снижение есть, - признал Беглов. - Оно связано с тем, что мы заставляем сегодня строителей сдавать жилье вместе с социальными объектами".

Губернатор пояснил, что в Петербурге создана градостроительная комиссия, которая рассматривает эти вопросы, чтобы жители получали жилье уже с детскими садами и прочими объектами инфраструктуры.

"Чтобы у людей были нормальные условия для жизни, для семьи", - подчеркнул президент.

По словам губернатора, отставание будет ликвидировано к концу года. "Работаем над этим, к концу года план будет полностью выполнен", - пообещал Беглов.