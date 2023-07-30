В Петербурге приступили к осуществлению трех мегапроектов в инфраструктуре

По словам губернатора Александра Беглова, началось строительство переправы через Неву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург приступил к осуществлению трех мегапоектов в сфере развития транспорта и инфраструктуры. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Хотелось доложить о выполнении ваших поручений. Три мегапроекта, которые вы поручали осуществить. Мы начали строить долгожданную переправу через Неву - это Большой Смоленский мост", - сказал Беглов, назвав еще два проекта - строительство Широтной магистрали и создание новой линии скоростного трамвая.

Беглов подчеркнул, что впервые за 40 лет строится новый большой мост через Неву. "Он шестиполосный, с трамваем, разводной. Его очень ждут жители и правого, и левого берега Невы. Деньги мы выделяем из бюджета нашего города, уже проходим экспертизу, в ноябре ее закончим и в декабре приступим к строительству этого моста. Планируем завершить в 2027 году", - сказал губернатор.

Он отметил, что для города также очень важен проект строительства Широтной магистрали. "Она соединит КАД с ЗСД, выйдет в Ленинградскую область, на дорогу "Кола", это на Мурманск. Работа уже идет, первый этап мы начали - это Витебская развязка", - сообщил губернатор.

Проект будет реализован в несколько этапов, его планируется завершить к 2030 году. По словам Беглова, работы идут в соответствии с планом. На вопрос президента о том, какая будет скорость движения по новой магистрали, губернатор сообщил, что планируется до 120 км/ч.

Третий проект - скоростной трамвай, как сообщил Беглов, позволит связать с метро районы Славянку, Шушары и город Пушкин.