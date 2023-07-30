Глава Минфина РФ сравнил самолет МС-21 с лучшими западными аналогами

Обновленный ТУ-214 будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus, также отметил Антон Силуанов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Самолет МС-21 "не хуже лучших западных аналогов", в частности, он обладает хорошей шумоизоляцией, имеет комфортный салон и современную кабину пилотов. Такое мнение высказал ТАСС в интервью министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Отличный. Не хуже лучших западных аналогов. Хорошая шумоизоляция, комфортный салон, эргономичные отечественные кресла. Кабина пилотов современная", - рассказал министр, делясь впечатлениями о полете на самолете МС-21.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов и Антон Силуанов отправились 22 июня на этом самолете на совещание о проектах в области гражданского авиастроения, которое прошло на Казанском авиационном заводе. В январе полет на МС-21 совершил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Кстати, и обновленный ТУ-214 будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus. Хочется, чтобы побыстрее эти самолеты полетели с пассажирами на обычных рейсовых маршрутах", - сказал Силуанов.

В ходе посещения Казанского авиационного завода глава кабмина Михаил Мишустин сообщил о принятом решении о выделении средств ФНБ на наращивание выпуска среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-214. На расширение выпуска Ту-214 выделено почти 42 млрд рублей.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом. Лайнер создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также в качестве альтернативы самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. В апреле этого года сообщалось, что серийные поставки самолетов МС-21, оснащенных российскими двигателями ПД-14, планируется начать в 2024 году, будут переданы шесть лайнеров.

Полная версия интервью будет опубликована 31 июля в 07:00 мск.