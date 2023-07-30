В Якутии началась газификация старейшего города на северо-востоке России

Речь идет об Олекминске, которому в 2023 году исполняется 388 лет

ТАСС, 30 июля. Рабочие сварили первый стык газопровода в городе Олекминске в Якутии. Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев, до 2026 года в Олекминском районе будет газифицировано более 4 тыс. жилых домов.

"Сегодня тут состоялось поистине историческое событие не только для Олекминского района, но и для всей республики - сварен первый стык внутрипоселкового газопровода в городе Олекминске. С этого дня начинается газификация старейшего города северо-востока России, которому в 2023 году исполняется 388 лет", - написал Николаев.

Он уточнил, что благодаря соглашению между республикой и "Газпромом", до 2026 года в Олекминском районе газ проведут в 17 сел (более чем 4 тыс. жилых домов), а также в 43 котельные. Будет протянуто свыше 350 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. На эти цели "Газпромом" предусмотрено 8,8 млрд рублей.

В 2023 году власти Якутии планируют обеспечить газификацию 2,1 тыс. домов. Работы ведутся в 30 поселениях Олекминского, Ленского, Алданского, Нерюнгринского районов. Сейчас в республике газифицированы 104 поселения, эксплуатируется 7,6 тыс. км сетей.