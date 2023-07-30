В Хайнане заявили о развитии внешне-ориентированной модели и улучшении деловой атмосферы

В частности, благодаря режиму одного окна для прохождения процедур по регистрации компании в провинции теперь требуется один рабочий день, сообщил замгенсека местной администрации Чэнь Цзиян

ХАЙКОУ /Китай/, 30 июля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань активно работают над оптимизацией внешне-ориентированной модели социально-экономического развития и постоянно внедряют новаторские методы для улучшения деловой атмосферы. Об этом заявил заместитель генерального секретаря местной администрации Чэнь Цзиян.

"Мы будем осуществлять преобразования с учетом складывающейся ситуации, стимулировать реализацию стратегических мер Хайнаньского порта свободной торговли, обеспечим устойчивый процесс оптимизации деловой атмосферы, - сообщил он на пресс-конференции. - Хайнань постоянно проводит системную работу с целью усиления открытости, улучшает экспериментальную основу для международной торгово-экономической деятельности. Экономика провинции имеет все более ярко выраженный внешне-ориентированный характер".

Как уточнил чиновник, благодаря режиму одного окна для прохождения процедур по регистрации компании на Хайнане теперь требуется всего один рабочий день. Он отметил, что провинция уже 40 месяцев подряд занимает первое место среди регионов Китая по динамике увеличения количества субъектов рынка.

Чэнь Цзиян добавил, что местные фискальные органы постоянно разрабатывают новые меры по упрощению формальностей. В итоге Хайнань лидирует по качеству электронных услуг в налоговой сфере. Он также указал на динамичное развитие рынка земельной аренды за счет эффективной системы по оформлению сделок. С июня прошлого года их объем в провинции превысил 34,15 млрд юаней ($4,78 млрд по текущему курсу).

По словам замгенсека, после того как в июне 2021 года в КНР был опубликован "Закон о Хайнаньском порте свободной торговли" власти самой южной китайской провинции утвердили 24 юридических документа, связанных с улучшением условий для бизнеса. Адаптация к международным правовым стандартам стала одной из важных особенностей этих законодательных актов. Они позволили повысить эффективность мер, способствующих оптимизации деловой среды, и усовершенствовать государственные услуги.

Чэнь Цзиян подчеркнул, что в обозримом будущем администрация Хайнаня продолжит развивать механизм оценки деловой среды, учитывающий стандарты Всемирного банка. Параллельно формируется единая система кредитного рейтинга, которая, как ожидается, вскоре позволит значительно улучшить контроль за ситуацией во всех ключевых отраслях провинции.