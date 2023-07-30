Правительство не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из МВФ

В кабмине считают, что одностороннее решение несет риски для вложенных активов РФ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ), в кабмине полагают, что одностороннее решение о выходе несет риски для вложенных активов РФ. Отзыв на законопроект размещен в думской базе данных.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы фракцией КПРФ 25 июля. Он предполагает признание утратившим силу постановления Верховного Совета РФ "О вступлении в Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Международную ассоциацию развития". Также авторы инициативы предлагают денонсировать протокол о вступлении РФ в члены Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития, подписанный в Вашингтоне в октябре 1992 года.

"Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, например, Пуле условных валютных резервов стран БРИКС", - отметили в правительстве.

Кроме того, добавили в кабмине, МВФ и Группа Всемирного банка остаются для России крупнейшими экспертными площадками и позволяют РФ представлять свою позицию. "На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается", - отмечается в отзыве.