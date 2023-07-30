СМИ: город Санья на Хайнане привлекает внимание британского бизнеса

Как напомнил председатель Британско-китайского делового совета Шерард Луи Каупер-Коулз, Лондон рассматривает Пекин в качестве ключевого партнера, с которым бизнес королевства стремится к активизации взаимовыгодного сотрудничества

ХАЙКОУ /Китай/, 30 июля. /ТАСС/. Динамичное развитие и преференции для бизнеса в городе Санья на острове Хайнань привлекли внимание многих компаний из Великобритании. Об этом сообщила газета "Санья жибао" со ссылкой на Британско-китайский деловой совет.

Как заявил председатель организации Шерард Луи Каупер-Коулз, точку зрения которого приводит издание, для компаний из Великобритании Хайнаньский порт свободной торговли, к которому относится и Санья, - это окно для выхода на рынки как Южного Китая, так и всех прочих регионов КНР. Он напомнил, что Лондон рассматривает Пекин в качестве ключевого партнера, с которым британский бизнес стремится к активизации взаимовыгодного сотрудничества.

Управление инвестиционного развития Саньи привело мнения экономических обозревателей Великобритании, которые указывают на прекрасные перспективы наращивания взаимодействия с городом в таких направлениях, как туризм, торгово-инвестиционные проекты, сфера образования и строительство. Они напоминают, что Хайнань поддерживает тесные деловые контакты с некоторыми британскими инвестиционными банками, юридическими фирмами и учебными заведениями.

По данным британской газеты The Times, за последние три года власти самой южной китайской провинции зарегистрировали на острове более 100 коммерческих организаций, созданных представителями деловых кругов Великобритании. Инвестиции этих компаний в экономику Хайнаня превысили 10 млрд юаней (около $1,4 млрд по текущему курсу). Как отмечается, Санья стал ключевым направлением для взаимодействия не только в туристической отрасли, но и в сфере новейших технологий, а также в сельском хозяйстве.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, там проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Власти провинции планируют превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры ведущих китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.