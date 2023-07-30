В России начался эксперимент по упрощению интернет-торговли с Калининградской областью

Он продлится до 30 июня 2025 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Эксперимент по упрощению таможенных процедур при перемещении товаров из Калининградской области в материковую часть страны начался в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В рамках эксперимента вывоз товаров из Калининградской области будет оформляться по пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов таможенными представителями, которые станут посредниками между калининградскими продавцами и покупателями из остальной части страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможность продавать продукцию онлайн для остальных жителей страны появится у компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан из Калининградской области. В настоящее время товары, которые вывозят за пределы особой экономической зоны, совпадающей с границами Калининградской области, подлежат таможенному контролю. Беспошлинный вывоз товаров возможен только лично. Это, как сообщили в кабмине, "препятствует развитию интернет-торговли в регионе".

Как следует из постановления, упрощенных порядок будет применяться, если стоимость и вес товаров не превысят норму в €1 тыс. и 31 кг соответственно.

"Эксперимент продлится до 30 июня 2025 года. По его итогам будет принято решение об использовании пассажирской таможенной декларации на постоянной основе", - отметили в правительстве.

Сообщается, что постановление необходимо для реализации норм федерального закона о проведении в Калининградской области эксперимента по созданию условий для упорядоченной электронной торговли.