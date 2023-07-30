Полностью загруженный атомоход "Севморпуть" вышел с Камчатки в Мурманск

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что на запад страны отправилось около 5 тыс. тонн рыбопродукции

ТАСС, 30 июля. Атомный контейнеровоз "Севморпуть", доставивший ранее на Камчатку металл, дерево и генеральный груз, вышел в сторону Мурманска с рыбной продукцией, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Это последний отрезок первого субсидируемого рейса контейнеровоза на Дальний Восток.

В конце июня "Севморпуть" вышел из Санкт-Петербурга в первый субсидируемый каботажный рейс по маршруту Санкт-Петербург - порт Восточный (Находка) - Петропавловск-Камчатский - Мурманск. Он уже доставил груз металлоконструкций, пиломатериалов, кранов и автотехники.

"Прямо сейчас от берегов Камчатки отходит лихтеровоз "Севморпуть", который доставил на полуостров пиломатериалы, металл и генеральный груз. В этом году мы полностью загружаем атомоход на обратный путь - все 204 контейнера, которые он может принять на борт. Это значит, что наши предприятия оценили преимущества доставки северным морским путем - это удешевление и упрощение логистики", - написал Солодов.

Он уточнил, что на запад страны отправилось около 5 тыс. тонн рыбопродукции.

Осенью атомный контейнеровоз выполнит еще один круговой рейс между Северо-Западом и Дальним Востоком. Сейчас рейсы субсидируются из федерального бюджета, но, по словам заместителя генерального директора госкорпорации "Росатом" Вячеслава Рукши, важно в будущем обеспечить экономическую эффективность перевозки.