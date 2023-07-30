В Якутии вложения в газификацию Олекминского района превысят 4 млрд рублей

В пресс-службе правительства региона сообщили, что планируется проложить 101,8 км межпоселковых газопроводов, построить внутрипоселковые сети протяженностью 247,5 км и 7 км газопроводов-отводов

ЯКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Вложения для строительства газовых сетей в Олекминском районе, где планируется газифицировать 17 населенных пунктов в 2023-2025 гг., составят около 4,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"Общий объем капитальных вложений для строительства внутрипоселковых газовых сетей в Олекминском районе составит порядка 4,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Олекминском районе планируется проложить 101,8 км межпоселковых газопроводов, будут построены 7 км газопроводов-отводов и внутрипоселковые сети протяженностью 247,5 км. 43 котельные будут переведены на газ, свыше 4,7 тыс. домовладений жителей будут газифицированы.

Газификация района вошла в совместную с ПАО "Газпром" программу развития газоснабжения и газификации Якутии. Программа предусматривает газификацию поселений Ленского, Олекминского, Алданского, Нерюнгринского районов, расположенных вдоль трассы магистрального газопровода "Сила Сибири". Всего в программу включены 30 населенных пунктов.

"В ходе реализации программы газификации Южной Якутии будут газифицированы 17 населенных пунктов Олекминского, 8 поселений Алданского, 3 - Ленского, 2 - Нерюнгринского районов. Природным топливом будут обеспечены жители 30 поселений, газифицированы 8 403 дома и 71 котельная, проложено 782 км газовых сетей", - сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. Он отметил, что газификация промышленных предприятий Южной Якутии повысит конкурентоспособность их продукции на рынках сбыта.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил региональному кабмину и районам ускорить подготовку и выполнение мероприятий дорожной карты по социальной газификации, заранее обеспечить инфраструктуру и условия для работы газовиков. "Необходимо оперативно и качественно отработать все вопросы, начиная с проведения земляных работ, выдачи разрешительных документов и заканчивая вопросами выделения субсидий на приобретение населением газового оборудования", - написал Николаев в своем телеграм-канале.