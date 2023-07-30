DPA: торговая сеть в ФРГ повысит цены, чтобы обратить внимание на климатические проблемы

По информации агентства, изменения коснутся девяти наименований

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Германская торговая сеть Penny с понедельника на неделю заметно повысит стоимость некоторых продуктов в своих супермаркетах. Как объясняет агентство DPA, цель акции - обратить внимание потребителей на вред, который наносится экологии в ходе производственных процессов.

Изменения коснутся девяти наименований - они получат маркировку "настоящая цена", отмечает DPA. Ее высчитали ученые из Нюрнбергского технического университета и Университета Грайфсвальда. Стоимость, которую они предложили, помимо обычных производственных затрат, включает влияние производства продуктов питания на почву, климат, воду и здоровье.

По их предложению, упаковка сыра маасдам подорожает на 94% - с €2,49 до €4,84. Венские сосиски обойдутся на 88% дороже обычного - €6,01 вместо €3,19. Йогурт вырастет в стоимости на 30%. Менее заметным окажется для потребителей подорожание соевого шницеля - на 5%.

"Мы понимаем, что многие покупатели, как и прежде, жалуются на высокие цены. Но посыл в том, что стоимость наших продуктов не учитывает процессы, которые происходят параллельно с производством, и не отражает последствия для окружающей среды", - заявил представитель Penny Штефан Гёргенс. Именно на это в торговой сети хотят обратить внимание.

Акция пройдет в 2 тыс. супермаркетах по всей ФРГ. Средства, полученные в результате перерасчета цен, будут направлены на климатические проекты. С 7 августа Penny вернет старые цены.

Инфляция в июле в ФРГ составила 6,2%.