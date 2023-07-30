Китайская компания представила в Харбине цифровую платформу для продвижения торговли с РФ

Как сообщило генконсульство России в Харбине, площадка Long Trade также предназначена для облегчения логистики между РФ и КНР

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация в воскресенье представила новую цифровую платформу для продвижения торговли с Россией. Об этом сообщило генконсульство РФ в Харбине.

Как уточняется в Telegram-канале российской дипмиссии, комплексная площадка Long Trade также предназначена для облегчения логистики между двумя странами. Эта платформа, презентация которой состоялась в Харбине, "позволит малым и средним предприятиям осуществлять трансграничную торговлю "в один клик".

Благодаря Long Trade будут предоставляться услуги доставки, хранения, таможенного декларирования, страхования, возврата пошлины и консалтинга. Указанная электронная площадка пока работает в тестовом режиме.