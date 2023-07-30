ECOWAS приостанавило все коммерческие операции с Нигером

ДУБАЙ, 30 июля. /ТАСС/. Государства - члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) решили приостановить все коммерческие операции с Нигером. Об этом говорится в заявлении саммита регионального объединения, созванного в связи со сложившейся в Нигере ситуацией.

"Мы приостанавливаем все коммерческие операции с Нигером", - цитирует телеканал Al Jazeera текст заявления.

ECOWAS заморозит активы военных, причастных к перевороту в Нигере и закрывает границы для участников государственного переворота в Нигере - телеканал Al Jazeera.