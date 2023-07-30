СМИ: в Чехии приступили к заморозке активов предпринимателя Владимира Евтушенкова

По информации Чешского телевидения, были заблокированы банковские счета и имущество предпринимателя на сумму примерно $4,4 млн

ПРАГА, 30 июля. /ТАСС/. Финансово-аналитическое управление Чехии, обеспечивающее в стране соблюдение санкций против РФ, приступило к заморозке активов российского предпринимателя Владимира Евтушенкова, который месяц назад с сыном Феликсом был включен в национальный санкционный список. Об этом сообщил сайт Чешского телевидения.

В Чехии были заблокированы банковские счета и имущество принадлежащих Евтушенкову компаний на сумму 100 млн крон (примерно $4,4 млн). Среди них, согласно ТВ, фирма по производству электрических комплектующих деталей и отели.

Так, по информации Чешского телевидения, только в Карловых Варах стоимость связанного с ним имущества, как предполагается, превышает 500 млн крон (около $22 млн). В этом городе на западе Чехии власти заблокировали, в частности, пятизвездочный отель Savoy Westend, который пока работает в ограниченном режиме. Там размещают лишь клиентов, внесших плату за свое пребывание не позже конца июня.

Информационный портал seznam.cz утверждал ранее, что Владимир Евтушенков является владельцем не менее шести вилл в Карловых Варах.

Владимир и Феликс Евтушенковы были внесены в чешский санкционный список, как сообщали чешские СМИ, за "систематическую деятельность, подрывающую или угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".