"Тинькофф" ввел комиссию за пополнение карт "Мир" через банкоматы сторонних банков

Комиссия будет взиматься в соответствии с тарифом расчетной карты, сообщили в банке

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. "Тинькофф банк" с 31 июля вводит комиссию за пополнение карт платежной системы "Мир" через банкоматы сторонних кредитных организаций, не являющихся партнерами банка, говорится в материалах "Тинькофф".

"Из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт "Мир" через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка. При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт "Мир" будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты. Изменения вступают в силу с 31 июля 2023 года", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в поддержке банка, в настоящий момент партнерами банка "Тинькофф", через банкоматы которых можно пополнить карты без комиссии, являются МТС, МКБ, ВТБ, "Открытие","Почта банк". "В банкоматах-партнерах можно пополнить рублями и без комиссии до 150 тыс. руб. за расчетный период, с сервисом Premium - до 500 тыс. руб. Если пополнить больше, то будет комиссия 2% от суммы превышения", - пояснили в поддержке.

Комиссия будет взиматься в соответствии с тарифом расчетной карты. Например, по тарифу Tinkoff Black при пополнении карты в сторонних банках комиссия составит 2%, добавили в поддержке.