Россияне в июне потратили на авто с пробегом рекордный объем средств за последние три года

В начале лета жители РФ потратили на покупку подержанных машин на 67% больше, чем в июне 2022 года, говорится в исследовании "Открытия авто" и агентства "Автостат"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россияне в июне потратили на автомобили с пробегом рекордный объем средств за последние 3 года, 491,2 млрд рублей, самыми популярными снова стали авто от 10 лет и старше. Такие данные приводят эксперты "Открытие авто" и агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в начале лета жители РФ потратили на покупку подержанных машин 491,2 млрд рублей - на 67% больше, чем в июне 2022 года (294,2 млрд рублей). При этом за месяц было куплено 501,9 тыс. автомобилей с пробегом - на 42% больше, чем в июне прошлого года (352,8 тыс.). По сравнению с маем рынок в объемах остался таким же, а его финансовая емкость выросла (+0,8%).

Отмечается, что уже несколько месяцев подряд больше всего денег тратится на автомобили в возрасте от 10 лет и старше. В июне на них ушло 184,6 млрд рублей, что составляет 37,6% от общей суммы. Между тем, год назад доля "старых" машин в финансовой емкости рынка составляла 34,4%.

А вот с более "свежими" автомобилями (в возрасте до пяти лет) тенденция обратная: если в июне 2022 года они занимали наибольшую долю (37%), то теперь - наименьшую (31%). В июне нынешнего года их покупка обошлась в 152,1 млрд рублей.

На машины возрастом от пяти до девяти лет россияне потратили 154,6 млрд рублей. За год их доля увеличилась - с 28,6% до 31,5%.

Автомобили по странам производства

В июне россияне приобрели 9,9 тыс. б/у китайских автомобилей на сумму 9,4 млрд рублей. Если в штуках "китайцы" к июню 2022 года прибавили 54%, то в деньгах - 123%. В обоих случаях они демонстрируют наилучшую динамику из всех участников вторичного рынка, но их доля пока все равно остается самой низкой - 2% и 1,9% соответственно.

Больше всего денег по-прежнему тратится на подержанные машины европейских марок (в июне - 178,4 млрд рублей), которым немного уступают "японцы" (166,8 млрд рублей). Далее с отставанием следуют б/у автомобили корейских и российских брендов, 72,5 млрд и 35 млрд рублей соответственно. Замыкают топ-5 "американцы" с показателем 28,5 млрд рублей.

"Из-за того, что цены на автомобили продолжают расти, наблюдается и увеличение финансовой емкости вторичного рынка. По всей видимости, эта тенденция сохранится, а значит, в ближайшие месяцы можно ожидать новых рекордов потраченных на вторичном рынке средств", - отмечает руководитель "Открытие авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") Марина Дембицкая.