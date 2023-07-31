Проблемные банковские заемщики стали реже игнорировать звонки коллекторов

Согласно данным исследования, должники стали сбрасывать звонки на 17% реже и на 32% меньше игнорировать их

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Общение должников с взыскателями по итогам первого полугодия 2023 года стало более конструктивным - проблемные банковские заемщики на 32% реже стали игнорировать звонки коллекторов. Об этом сообщается в исследовании сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть в распоряжении ТАСС.

"В целом общение должников с кол-центром стало более конструктивным. Так, например, проблемные банковские заемщики на 17% реже стали сбрасывать звонки и на 32% меньше - игнорировать (не поднимать трубку). При этом уточняющие вопросы о возможностях рассрочки долга или его частичного списания должники стали задавать на 23% чаще", - говорится в материалах.

Кроме этого, банковские должники в цессионном портфеле стали на 10% реже ссылаться на финансовые трудности по сравнению с тем же показателем годом ранее. В то же время доля обещаний заплатить по долгу в коммуникации должников и кол-центра по состоянию на 1 июля увеличилась на 25% по сравнению с тем же показателем годом ранее.

Среди самых частых причин невозможности связаться с должниками - отключенный телефон, ссылка абонента на незнание должника и на неверные контактные данные, отмечается в материалах сервиса.

Как отмечает генеральный директор ID Collect Александр Васильев, в 2023 году наблюдается улучшение платежной дисциплины должников, которое проявляется в росте контактности, среднего платежа и других параметров. По мнению Васильева, этот тренд связан с общей макроэкономической стабилизацией, адаптацией должников к новым реалиям и возобновлением их возможностей планировать своих расходы в среднесрочной перспективе. "Часто люди не хотят общаться с взыскателями в силу недостаточного объема знаний о механизмах комфортного погашения долга, которые предлагают клиентами крупнейшие игроки рынка. По мере увеличения уровня финансовой грамотности клиенты охотнее идут на контакт, так как понимают, что расстаться с долгом в текущих реалиях рынка взыскания можно без ущерба для качества жизни", - заключает он.

В ходе исследования были проанализированы более 10 тыс. банковских заемщиков, чьи кредиты с NPL 90+ (задолженность просрочена свыше 90 дней) были переданы на взыскание по договору цессии.