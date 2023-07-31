Эксперт заявил, что РФ нужно свое производство ARM-чипов для роста производства дронов

Гендиректор компании "Майнд" Михаил Липатов выразил мнение, что необходимо открыть архитектуры уже создаваемых автопилотов, чтобы пользователи могли сами совершенствовать существующие разработки

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Строительство собственного производства чипов формата ARM в РФ и открытая архитектура помогут кратному росту выпуска в России автопилотов, которые являются ключевой технологией для дронов. Такое мнение выразил ТАСС в кулуарах форума "Архипелаг 2023" в Новосибирске гендиректор компании "Майнд" Михаил Липатов.

"Кратному росту производства в РФ ключевой технологии для дронов, автопилотов, поможет создание производства чипов ARM, открытие архитектуры уже создаваемых автопилотов и активное развитие сообщества пользователей дронов. Сегодня есть отдельные проекты, но они зачастую закрыты либо ведутся на западной элементной базе", - сказал Липатов.

По его словам, разработке и внедрению автопилотов способствовало появление недорогих ARM-чипов, открытой архитектуры железа и софта, а также создание и поддержка мирового сообщества дроностроителей. "Для того чтобы в нашей стране активно и в промышленных масштабах разрабатывались автопилоты, выводились на рынок и своевременно изменялись под конкретные задачи и запросы эксплуатантов дронов, в первую очередь нужно построить свой завод по производству ARM-чипов, так как в мире все полетные контроллеры строятся именно на них", - отметил Липатов.

Также, по мнению эксперта, необходимо открыть архитектуры уже создаваемых автопилотов, чтобы пользователи могли сами совершенствовать существующие разработки. Сегодня, как рассказал Липатов, есть отдельные проекты, но они зачастую закрыты либо ведутся на западной элементной базе. "Третье - необходимо создать и поддерживать сообщество разработчиков энтузиастов и любителей - эксплуатантов дронов. Это нужно для скорейшего совершенствования существующего софта и разработки нового", - добавил эксперт.

Эти меры, как считает Липатов, потребуют значительных денежных вложений в отрасль, и сделать это можно с помощью нескольких механизмов: через целевую проектную деятельность и с помощью системы грантовой поддержки энтузиастов и стартапов сообщества. "Дело быстро пойдет в гору и при создании системы специализированных конкурсов и соревнований, которые будут способствовать популяризации рынка, привлекать в него новые кадры, в том числе инженерные, способствовать появлению новых типов беспилотных летательных аппаратов и услуг на их основе", - убежден эксперт.

Процессоры ARM широко используются в потребительской электронике - в том числе смартфонах, мобильных телефонах и плеерах, портативных игровых консолях, калькуляторах, умных часах и компьютерных периферийных устройствах, таких, как жесткие диски или маршрутизаторы.

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