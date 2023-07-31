Индекс деловой активности производственных компаний Китая в июле повысился до 49,3

Малые производители продемонстрировали наиболее существенную положительную динамику: индекс в их сегменте вырос до 47,4

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики в июле повысился по сравнению с июнем на 0,3 процентного пункта (п.п.) и составил 49,3. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Как следует из распространенного доклада, PMI крупных предприятий Китая остался без изменений, составив 50,3. У компаний среднего масштаба наблюдалось повышение на 0,1 п.п. - до 49. Малые производители продемонстрировали наиболее существенную положительную динамику: индекс в их сегменте вырос на 1 п.п. - до 47,4.

Согласно представленному документу, субиндекс производства в КНР за текущий месяц понизился на 0,1 п.п. - до 50,2. Показатель новых заказов повысился на 0,9 п.п. (до 49,5). Субиндекс цен на сырье вырос на 0,8 п.п. - до 48,2. Ситуация в сфере занятости немного ухудшилась (понижение на 0,1 п.п.), показатель составил 48,1.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение выше этого порога свидетельствует об улучшении ситуации, а колебания показателя ниже него - об обратной тенденции.