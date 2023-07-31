Компания Nordgold будет развивать инфраструктуру Олекминского района в Якутии

Компания собирается строить социальные объекты и вести работу по поддержке коренных народов, сообщил глава региона Айсен Николаев

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Правительство Якутии и компания Nordgold (входит в "Севергрупп") подписали соглашение, при поддержке компании будут строить социальные объекты, вести работу по поддержке коренных народов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

"Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития между правительством Республики Саха (Якутия) и "Нордголд", благодаря которому будет профинансировано строительство социальных объектов на территории района", - написал Николаев.

Он уточнил, что будет строиться школа-сад в селе Тяня и другие социальные объекты. "Тем самым, "Нордголд" внесет большой вклад в социально-экономическое развитие Олекминского района, всей нашей республики и повышение качества жизни ее жителей. Немаловажно, что есть общее понимание того, что все работы должны вестись с учетом вопросов сохранения экологии, интересов коренных малочисленных народов Севера и с привлечением местных кадров", - добавил Николаев.

"Для нас Якутия - крайне важный регион. Очень важно, чтобы республика и Олекминский район успешно развивались, и это развитие должно быть комплексным. Соглашение поднимает наши отношения на новый уровень, делая сотрудничество предсказуемым и системным. Мы готовы инвестировать, создавать рабочие места. В ближайшие 10 лет сумма налоговых поступлений в республиканский бюджет на разных уровнях составит около 100 млрд рублей. Мы берем на себя очень конкретные и серьезные обязательства по развитию образования, строительству школ, поддержке коренных малочисленных народов Севера, биоразнообразия. Мы создаем взаимовыгодное партнерство", - привели в региональном правительстве слова генерального директора компании "Севергрупп" Алексея Мордашова.

Золотодобывающая компания Nordgold управляет предприятиями в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее и рядом перспективных проектов.