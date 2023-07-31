Силуанов заявил, что рост ВВП по итогам 2023 года ожидается более чем на 2%

Минэк сейчас работает над уточнением макропрогноза, добавил глава Минфина России

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается не менее чем на 2%, сообщил в интервью ТАСС глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Минэк сейчас работает над уточнением макропрогноза, он будет положен в основу бюджета на 2024-2026 годы. Видим, что ряд показателей выглядят более оптимистично, чем изначально закладывали в бюджете. Рост ВВП ожидается больше 2%", - сказал министр.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%. В середине июня в ходе ПМЭФ-2023 министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что темпы роста ВВП в 2023 году, вероятно, будут выше опубликованного прогноза МЭР в 1,2%.

"Прогноз годовых потребительских цен пока сохраняется на уровне 5,3%, реальные доходы населения - в положительной зоне", - также отметил Силуанов.

Ранее Международный валютный фонд в своем докладе о перспективах развития мировой экономики скорректировал прогноз по росту ВВП России в текущем году в сторону повышения на 0,8 процентного пункта по сравнению со своими апрельскими выводами, до 1,5%.