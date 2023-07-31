Проект отечественного лайнера МС-21 получит около 280 млрд рублей из ФНБ

На Ту-214 выделят 41,8 млрд рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Порядка 280 млрд рублей будет выделено из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проект отечественного лайнера МС-21, сообщил в интервью ТАСС министр финансов РФ Антон Силуанов.

"На МС-21 будет выделено около 280 млрд рублей, на Ту-214 - 41,8 млрд [рублей]", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, есть ли еще масштабные проекты, на которые могут выделиться средства фонда.

О выделении 41,8 млрд рублей из ФНБ на проект Ту-214 ранее сообщал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев").

Силуанов напомнил, что средства из ФНБ направляются на крупные технологические или инфраструктурные проекты. "Это самолето- и судостроение, трасса Москва - Казань (М-12), Центральный транспортный узел, лизинг отечественных воздушных судов. То есть деньги из ФНБ идут на развитие экономики, на проекты, наиболее важные для технологической независимости страны", - подчеркнул министр.

О самолете МС-21

МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Является вторым после Superjet 100 масштабным российским проектом в области гражданской авиации, который был создан без советского задела. МС-21 рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также в качестве альтернативы самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и др.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщал журналистам, что стоимость самолета МС-21 будет рассчитываться с применением демпфирующего механизма.