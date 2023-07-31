Минфин рассматривал альтернативы единоразового налога на сверхприбыль

Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, "идея разового сбора на сверхприбыль заключается в том, что ставка в 10% вводится со следующего года"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минфин РФ рассматривал разные варианты альтернативы единоразового налога на сверхприбыль. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава министерства Антон Силуанов.

"Разные варианты рассматривались, - ответил Силуанов на вопрос, действительно ли этот налог для бизнеса был альтернативой общего повышения налогообложения. - Мы соблюдаем основной принцип, заложенный в Налоговом кодексе, - в течение налогового периода не менять правила налогообложения, ухудшающие условия для бизнеса".

"Идея разового сбора на сверхприбыль заключается в том, что ставка в 10% вводится со следующего года. Но этот налог можно заплатить в этом году со ставкой в два раза ниже. Такая конструкция была предложена, и бизнес согласился", - пояснил Силуанов.

В начале июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выразил мнение, что России следует прожить следующие пять лет без существенных налоговых изменений. По словам вице-премьера, идея налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) принадлежит бизнесу. Белоусов выразил сомнение в том, что бизнес будет совершать добровольный единоразовый взнос в бюджет в следующем году.

В кулуарах второго саммита Россия - Африка глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщал ТАСС, что союз направил Белоусову письмо с просьбой оценить подпадание институтов развития под налог на сверхприбыль.

О налоге на сверхприбыль

Совет Федерации 28 июля одобрил закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Согласно документу, налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

Налоговая база для налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывали в правительстве.