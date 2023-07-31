Силуанов назвал торговый баланс основным фактором ослабления курса рубля

Глава Минфина РФ также отметил, что в 2022 году экспортные цены на углеводороды были высокими, а импорт сократился

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Недавнее ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом - притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом - притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето - время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет", - сказал Силуанов.

"Некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с работой нашей подкомиссии. Когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж, - сказал Силуанов, говоря о другом факторе влияния на курс рубля. - Но мы с ЦБ договорились, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать $1 млрд в месяц. То есть это не критично для валютного рынка", - отметил глава Минфина.

Министр также отметил, что в прошлом году экспортные цены на углеводороды были высокими, а импорт сократился. "Сейчас импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары ниже прошлогоднего уровня. Особенно это видно по ценам на газ - в прошлом году были моменты, когда они в пять раз превышали нынешний уровень", - сказал Силуанов.

В то же время глава Банка России Эльвира Набиуллина 21 июля заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, что, по мнению ЦБ, основным фактором движения курса рубля в июне и июле текущего года стало снижение экспорта при возросшем импорте. Еще одним фактором влияния на курс национальной валюты ЦБ РФ считает потоки по финансовому счету.