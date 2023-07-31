Силуанов: некоторые владельцы компаний готовы заплатить налог в 15% при уходе из России

Глава Минфина отметил, что каждая заявка иностранного бизнеса на уход из РФ рассматривается индивидуально.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Некоторые владельцы компаний готовы заплатить налог в размере 15% при уходе с российского рынка, сообщил в интервью ТАСС глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Минимальный взнос составляет 10%. Некоторые наши коллеги из министерств, которые докладывают на комиссии о сделке по продаже бизнеса, предлагают заплатить 15%. Мы с этим не спорим", - сказал министр.

Силуанов также отметил, что каждая заявка иностранного бизнеса на уход из России рассматривается индивидуально. "Условия выхода иностранцев определены президентом, отдельные вопросы решаются на подкомиссии. Подкомиссия собирается два-три раза в неделю. Заявки рассматриваются индивидуально", - сказал министр.

Ранее "Ведомости" сообщали со ссылкой на решение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, принятое 7 июля, что создан перечень требований из 10 пунктов, которые необходимо выполнить иностранцам для выхода из российского бизнеса. Как писала газета, значительная часть ограничений на выход уже действует, однако есть несколько принципиально новых условий, которые формально пока не применялись.

Как объяснил Силуанов, есть базовые принципы рассмотрения сделок по уходу иностранного бизнеса. "Например, проведение независимой оценки бизнеса, дисконт в 50% от этой оценки, взнос в бюджет от 10% до 15%. Тот, кто покупает бизнес - а это, как правило, российские предприниматели - берут на себя обязательства по ключевым показателям эффективности, сохранению рабочих мест, по объему выручки, другим производственным показателям. Задача заключается в том, чтобы новые собственники продолжили развивать бизнес, а профильные ведомства контролировали взятые обязательства. Обсуждаются и вопросы выплат дивидендов", - сказал министр. "Как правило, мы не возражаем, чтобы компании с иностранным участием выплачивали дивиденды их материнским компаниям за рубежом в размере 50% от чистой прибыли за прошедший год, но при соблюдении взятых показателей эффективности. Такие выплаты осуществляются поквартально", - добавил Силуанов.

Глава Минфина сказал, что министерство выступает за то, чтобы иностранцы продолжали работать в России. Как отметил Силуанов, компании получают право на выплату дивидендов, только если продемонстрируют желание остаться, сохранить рабочие места, продолжать деятельность, соблюдать все технологии.