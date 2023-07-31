Регионам Дальнего Востока выделят порядка 30 млрд рублей на реализацию мастер-планов

Как сообщили в Минстрое РФ, деньги получат 11 регионов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Регионы Дальневосточного федерального округа получат порядка 30 млрд рублей специальных казначейских кредитов (СКК) на реализацию мастер-планов городов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

"Согласно принятым решениям, 11 регионов Дальневосточного федерального округа получат порядка 30 млрд рублей СКК на реализацию мастер-планов городов. Специальные казначейские кредиты, которые выдаются на срок до 15 лет под 3% годовых, позволят обеспечить повышение качества жизни людей и развитие экономики федерального округа", - сообщили в пресс-службе.

По поручению президента РФ Владимира Путина реализуется проект по реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают 25 мастер-планов городов. На реализацию мастер-планов по поручению президента России Владимира Путина будут предусмотрены дополнительные лимиты финансирования: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов и 100 млрд рублей - отдельный дальневосточный лимит в программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023-2024 годы.