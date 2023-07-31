31 июля, 04:02,
обновлено 31 июля, 04:26
Колебания курса рубля

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 92 рубля впервые с 7 июля

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

К 7:19 мск доллар ускорил рост до 0,7% и торговался на уровне 92,35 рубля

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 92 рубля впервые с 7 июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 7:01 мск, доллар рос на 0,52% - до 92,2 рубля.

По данным на 7:00 мск, доллар открылся снижением на 2,75 копейки, до 91,68 рубля. Евро снизился на 4,25 копейки и составил 100,88 рубля. В свою очередь курс юаня вырос на 1,3 копейки и составил 12,81 рубля.

К 7:19 мск доллар ускорил рост до 0,7%, торговался на уровне 92,35 рубля. В то же время евро прибавлял 0,71%, поднимаясь до 101,64 рубля, а юань рос на 0,73%, до 12,894 рубля. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
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