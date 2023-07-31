Китай и Грузия увеличат двусторонний товарооборот и оптимизируют его структуру

Пекин и Тбилиси также намерены наращивать экспорт грузинской продукции и услуг в КНР

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Власти Китая и Грузии планируют наращивать объем двусторонней торговли и будут способствовать ее структурной оптимизации, а также большей диверсификации. Об этом сообщил МИД КНР.

Как уточняется в совместном заявлении двух стран, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства, Пекин и Тбилиси приветствуют стабильный рост китайско-грузинской торговли. "Китай и Грузия готовы постепенно расширять двусторонний товарооборот, оптимизировать его структуру, содействовать увеличению разнообразия товарной номенклатуры, наращивать экспорт грузинской продукции и услуг в КНР", - подчеркивается в нем.

Согласно заявлению, стороны готовы взаимодействовать для реализации проектов "Один пояс - один путь". Среди перспективных направлений сотрудничества между Китаем и Грузией указаны сфера транспорта и коммуникаций, в том числе развитие сети железных дорог, инфраструктурное строительство, цифровые технологии, взаимодействие в области промышленности и сельского хозяйства, совместные усилия по защите экологии.

По данным Главного таможенного управления КНР, объем китайско-грузинской торговли в январе - июне вырос на 81,2% в годовом исчислении и достиг $1,11 млрд. Экспорт из Китая составил около $1,06 млрд, увеличившись вдвое. Импорт из Грузии, напротив, уменьшился на 37,2%, до $58,47 млн.