На ВЭФ обсудят эволюцию преференций, технологии, транспорт и образование

Как отметил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, деловая программа форума включает шесть ключевых блоков

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Деловая программа Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября, включит в себя обсуждение вопросов международного сотрудничества, развития транспорта и логистики, эволюции преференциальных режимов, технологий и образования. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в ДФО.

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по подготовке к VII ВЭФ-2023. Деловая программа форума включает шесть ключевых блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за десять лет. Что получилось и что нужно сделать", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".

"Тема "Логистика перемен" будет посвящена обсуждениям речной и морской транспортировки, развитию Северного морского пути и Восточного полигона. <…> Будут подняты темы эволюции преференциальных режимов в России, развития инфраструктуры, модернизации энергетической системы, реновации дальневосточных городов, увеличения эффективности работы Единой дальневосточной авиакомпании. <…> В направлении "Образование и воспитание как основа независимости" эксперты подискутируют на такие темы, как развитие высшей школы, усиление патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки", - говорится в сообщении.

Трек "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" будет посвящен необходимости усиления практической работы российской промышленности по созданию технологий и производств на основе искусственного интеллекта, внедрения агро- и биотехнологий, развития беспилотных систем - тех направлений, которые помогут России оставаться одной из ведущих технологических стран мира. В блоке "Международное сотрудничество в изменившемся мире" участники обсудят новую политико-экономическую модель мира.

В рамках направления "Дальний Восток за десять лет. Что получилось и что нужно сделать" планируется подвести итоги десятилетия и обсудить новые инструменты развития дальневосточных регионов. "Многие наши механизмы нашли уверенную прописку в Арктической зоне и в других территориях. Появились территории опережающего развития в моногородах, а также преференции в Арктической зоне России. При этом мы интенсивно анализируем, как работают наши конкуренты в соседних странах, в том числе в вопросах привлечения инвестиций", - заявил Трутнев.