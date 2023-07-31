Все субъекты страны проверят на готовность внедрения технологий ИИ

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, исследование позволяет получить "обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Все 89 субъектов страны, включая новые территории РФ, проверят на готовность отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта (ИИ). О начале проведения соответствующего исследования сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Как отметил Владимир Путин на недавнем совещании с членами правительства о внедрении искусственного интеллекта в отраслях экономики, технологии искусственного интеллекта несут прямую экономическую выгоду. <...> Проводимое исследование охватывает организации всех 89 субъектов страны, позволяет получить от них обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений", - сообщил Чернышенко.

Исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта началось при поддержке правительства РФ. Сам индекс рассчитывается ежегодно с 2021 года Национальным центром развития искусственного интеллекта при правительстве РФ, напомнили в аппарате Чернышенко. По результатам прошлых лет лидерами по внедрению ИИ стали финансовый сектор, информационно-коммуникационные технологии и сфера телекоммуникаций. Порядка 53% организаций этих отраслей используют ИИ-технологии в своей деятельности.

Исследование продлится до 31 августа 2023 года, добавили в аппарате. Результаты в агрегированном виде будут размещены на Национальном портале в сфере искусственного интеллекта https://ai.gov.ru/. Принять участие в исследовании можно на сайте портала.