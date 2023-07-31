Трутнев сообщил, что интерес к ВЭФ не снизился

На форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября, ожидаются представители десятков стран

ТАСС, 31 июля. Представители десятков стран ожидаются на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Как сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, интерес к ВЭФ в этом году не меньше, чем в прошлом.

"На сегодняшний день мы не чувствуем, что интерес к форуму хоть в чем-то стал ниже, чем в предыдущие годы. Мы точно также рассчитываем на присутствие представителей десятков окружающих стран и не окружающих стран мира. Будем вместе работать", - сказал он.

Главная тема форума этого года - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". В рамках международного блока ВЭФ особое внимание планируется уделить инструментам развития экономики России в условиях санкций, безопасности движения капитала, новым форматам взаимодействия с иностранными компаниями.

В прошлом году в ВЭФ приняли более 7 тыс. участников из 68 стран и территорий. Самыми многочисленными стали иностранные делегации из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея. В рамках основной программы форума состоялось свыше 100 мероприятий, было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,3 трлн рублей.