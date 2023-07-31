В Москве 31 июля стартует обновленная программа "Академия инноваторов"

Для резидентов программы организуют образовательные и деловые мероприятия: лекции, конференции, воркшопы, мастер-классы и шоу-кейсы

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Обновленная международная программа развития технологических проектов "Академия инноваторов" начинается в Москве 31 июля. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"Мы изменили формат "Академии инноваторов" - теперь это непрерывная программа интенсивного развития проектов, в которую можно встроиться в любой момент и на любом этапе. Она не имеет ограничений по приему заявок по отраслям. Проект поможет участникам доработать идею до стадии прототипа, упаковать новый продукт и выйти на первых заказчиков. Впервые заявки будут приниматься и от участников, которым исполнилось 16 лет", - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Отмечается, что для резидентов "Академии инноваторов" будут организованы образовательные и деловые мероприятия: лекции, конференции, воркшопы, мастер-классы и шоу-кейсы. Кроме того, резиденты смогут увлекательно провести время с единомышленниками, а также завести новые знакомства для дальнейшего сотрудничества.

Программа "Академия инноваторов" началась в конце 2021 года, и за это время выпустила два потока резидентов. С тех пор выпускники академии создали более 60 стартапов и инициировали 14 пилотных тестирований. Цель программы - помочь начинающим предпринимателям создать конкурентоспособные продукты и эффективные технологические стартапы.