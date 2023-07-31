В Шебекине возобновили работу 27 крупных и средних предприятий

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в их числе маслодельный завод, продукция которого уже поставляется в магазины

БЕЛГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Работа 27 из 30 крупных и средних предприятий в Шебекине Белгородской области, прерванная из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), восстановлена. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

"Уже 27 из 30 крупных и средних предприятий начали свою работу", - написал глава региона

По его словам, работу возобновил Шебекинский маслодельный завод, его продукция уже поставляется в магазины. "Предприятие работает уже на 30% от своей мощности. Уверен, в ближайшее время полностью восстановится", - добавил губернатор.

В конце июня заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский сообщал, что около 90 предприятий, расположенных в Шебекинском и Грайворонском городских округах Белгородской области, получили повреждения от обстрелов ВСУ с начала мая 2023 года. Среди них есть 11 крупных компаний.