SKC и Toyota создадут предприятие по производству медной пленки

Представители SKC Co. отметили, что сделка поможет SK Nexilis Co. ускорить свое продвижение на мировом рынке комплектующих для аккумуляторов

СЕУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Южнокорейская компания SKC Co. и японская Toyota Tsusho Corp. объединятся для строительства в Северной Америке совместного предприятия по производству медной пленки для аккумуляторов. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"SK Nexilis Co. - дочерняя компания SKC Co., производящая медную пленку, - и Toyota Tsusho Corp. подписали меморандум о взаимопонимании и договорились о долгосрочном сотрудничестве и совместных инвестициях в постройку нового предприятия", - говорится в сообщении южнокорейской компании.

Другие детали сделки пока не известны.

Представители SKC Co. также отмечают, что эта сделка поможет SK Nexilis Co. ускорить свое продвижение на мировом рынке комплектующих для аккумуляторов. Компания планирует увеличить объем производства медной пленки до 250 тыс. тонн в год.

Медная пленка является ключевым компонентом анода, который используется в литийионных аккумуляторах, предназначенных для электромобилей. SK Nexilis Co. обладает технологией производства тончайшей медной пленки - примерно в 30 раз тоньше человеческого волоса.

Компания SKC Со., подразделение телекоммуникационного конгломерата SK Group, стремится нарастить производство передовых материалов с упором на медную пленку и другие передовые компоненты, такие как полупроводниковая упаковка. Ранее SKC Со. объявляла о намерении вложить 6 трлн вон ($4,72 млрд) в производство аккумуляторов и полупроводников.