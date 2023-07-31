Германская компания Claas заявила о продолжении поставок комбайнов в Россию

Эта продукция не подпадает под действие санкций - в отличие от тракторов, которые могут использоваться в качестве вспомогательных транспортных средств в ходе конфликта, сообщил глава компании Ян-Хендрик Мор

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Германская машиностроительная компания, крупный производитель сельскохозяйственной техники Claas, несмотря на прекращение действия зерновой сделки, продолжает поставлять в Россию комбайны. Об этом сообщил глава компании Ян-Хендрик Мор.

"Мы не можем и не хотим уходить из одного из важнейших сельскохозяйственных регионов мира", - приводит слова Мора телеканал NTV. При этом уточняется, что эта продукция не подпадает под действие санкций - в отличие от тракторов, которые могут использоваться в качестве вспомогательных транспортных средств в ходе конфликта.

В то же время Мор выразил разочарование из-за прекращения действия зерновой сделки. Это, по его мнению, изменит "товарные потоки и цены" и ударит по "беднейшим из бедных". "Меньше всего это коснется России, где пшеницы в изобилии", - считает глава Claas. "Это также меньше влияет на нас в Европе, поскольку у нас есть покупательная способность, чтобы приобретать продукты у других", - резюмировал Мор, добавив, что в этом состоит "гуманитарная дилемма".

Во время выступления на пленарном заседании форума Россия - Африка 29 июля президент РФ Владимир Путин анонсировал бесплатные поставки зерна для Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритреи. Ожидается, что они начнутся в течение ближайших 3-4 месяцев.