31 июля, 06:40

В ЕАБР считают, что рост зарплат в Белоруссии создает стимулы для ускорения инфляции

Как отметили эксперты банка, увеличение реальных зарплат фиксируется по всем видам экономической деятельности, кроме информации и связи

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) считают, что повышение заработной платы в бюджетной сфере в Белоруссии создает дополнительные стимулы для ускорения роста цен к концу года.

"Высокие темпы увеличения заработных плат связаны с повышением спроса на рабочую силу, предложение которой не успевает подстраиваться под спрос из-за сокращения занятости, в июне сокращение составило 1,5% год к году", - отметили аналитики ЕАБР в своем отчете. При этом, по их мнению, планируемое повышение заработной платы в бюджетной сфере при сохраняющемся дефиците рабочей силы "формирует условия для перегрева на рынке труда, что создает дополнительные стимулы для ускорения роста цен к концу года".

Эксперты напомнили, что рост зарплат в республике в июне продолжил ускоряться. "Реальная заработная плата выросла на 15,2% год к году в июне после 14,2% в мае и 9,6% в апреле", - уточнили в ЕАБР. При этом увеличение реальных зарплат фиксируется по всем видам экономической деятельности, кроме информации и связи, где сокращение составило 1%. 

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