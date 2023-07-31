31 июля, 06:43

ИКЕА продала российскую штаб-квартиру

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Здание "Бизнес парк Химки"
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Новым владельцем бизнес-центра на Ленинградской улице стала "КЛС-Химки"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ingka Holding продала 100% доли "Бизнес парк Химки", где располагался центральный офис ИКЕА в России, компании "КЛС-Химки", следует из данных системы СПАРК.

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Сделка была зарегистрирована в ЕГРЮЛ 21 июня. Новым владельцем бизнес-центра на Ленинградской улице стала "КЛС-Химки". Причем эта компания в тот же день, 21 июня, заложила 100% доли в БЦ обратно Ingka Holding по договору аренды.

Генеральный директор "КЛС-Химки" - Аркадий Даниелян, бенефициар - Григорий Саакян, следует из данных системы СПАРК. Саакян также владеет секондхэнд-платформой брендированной одежды Reyouza и управляет ООО "Интерскол групп", которой, по данным газеты "Ведомости", раньше принадлежала марка электроинструментов "Интерскол".

В марте 2022 года группа компаний "Интер ИКЕА" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. Позже в компании сообщили, что она продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе, что повлечет уменьшение штата сотрудников, однако торговые центры "Мега" продолжат работать. 

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© Информационное агентство ТАСС
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