Источник сообщил, что Турция прилагает активные усилия для возобновления зерновой сделки

Республика продолжает контакты по этому вопросу с ООН, Россией и Украиной

СТАМБУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Турция не снижает усилий, направленных на возобновление черноморской зерновой инициативы, продолжает контакты по этому вопросу с ООН, Россией и Украиной. Переговоры ведутся по линии МИД и Минобороны и в тесной координации между ведомствами, сообщил в понедельник местный дипломатический источник.

"Переговоры ведутся, в Турции исходят из того, что зерновая инициатива способствует обеспечению продовольственной безопасности", - сказал собеседник, добавив, что в Анкаре надежду на возобновление сделки возлагают на предстоящие переговоры по телефону и очно между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры двух стран, как ожидается, обсудят зерновую сделку по телефону 2 августа. Тогда же может быть согласована дата очной встречи президентов.