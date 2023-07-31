В Москве начался прием заявок на курс по патентованию для предпринимателей

Слушателей программы познакомят с современными механизмами охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский инновационный кластер открыл прием заявок на бесплатный обучающий курс "Патентная стратегия и патентование" для предпринимателей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Московский инновационный кластер организует бесплатный курс "Патентная стратегия и патентование", который поможет предпринимателям разобраться в нюансах управления интеллектуальной собственностью. Заявки на обучение принимаются на портале i.moscow до 31 августа", - уточнили в пресс-службе.

Теоретический блок программы включает лекции по основам и особенностям патентования в России и за рубежом. Слушателей познакомят с современными механизмами охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности. На практике специалисты разберут реальные патентные споры и методы их решения, научат определять потенциал нематериальных активов компании и зарабатывать на них. Выпускники курса получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации.

"Для московских предпринимателей важно, чтобы они могли защитить свои интеллектуальные права на внутреннем и внешних рынках. В рамках курса эксперты расскажут, как эффективно проводить инвентаризацию активов, лицензировать и монетизировать разработки", - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Московский инновационный кластер - площадка для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и органами власти. По данным департамента, к ней присоединились более 150 тыс. пользователей со всей России.