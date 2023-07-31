"Вкусвилл" в I полугодии увеличил выручку на 20%

Этот показатель составил 119,7 млрд рублей без НДС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сеть "Вкусвилл" в первом полугодии 2023 года увеличила выручку на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 119,7 млрд рублей без НДС, говорится в сообщении компании.

"Вкусвилл" подвел итоги первого полугодия 2023 года. Выручка компании за этот период составила 119,7 млрд рублей без НДС - на 20% больше, чем в прошлом году. Онлайн-продажи выросли на 50%, а темпы открытия магазинов ускорились в пять раз", - сообщил ретейлер. Так, доля онлайн-продаж в "Вкусвилле" достигла 47% против 37% по итогам первого полугодия 2022 года.

Сеть в январе-июне открыла более 170 новых магазинов. Общее число магазинов выросло почти на 12%, превысив 1 500. Число дарксторов компании за текущий год выросло на 16%, всего у ретейлера их более 130. "Вкусвилл" также запустил формат "грейстор" - это магазин с оборудованной зоной выдачи заказов для курьеров.

"В этом году мы продолжаем открывать магазины, в том числе в регионах и новых для нас городах. Также тестируем формат мини-магазинов, цель которого - стать еще ближе к покупателю, предложить самый необходимый ассортимент в шаговой доступности", - отметила управляющая по развитию "Вкусвилла" Татьяна Ким, слова которой приводятся в релизе.

"Вкусвилл" также развивает проект доставки товаров в регионы России, где нет магазинов и дарксторов сети. За пределами страны компания в текущем году запустила продажи продукции под собственным брендом в Дубае через экспресс-доставку YallaMarket, а также онлайн и офлайн в Казахстане в некоторых магазинах и маркетплейсах. Ретейлер сотрудничает с более чем 2 тыс. поставщиков, свыше 85% продуктов - отечественного производства.

О компании

"Вкусвилл" позиционирует себя как бренд продуктов для здорового питания. Компания управляет сетью магазинов, которая включает свыше 1 500 торговых точек в более 140 городах России, а также развивает сервис собственной доставки продуктов.