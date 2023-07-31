ФАС согласовала предельную отпускную цену на назальный спрей "Гриппферон"

Она составит 230,9 рубля

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену на назальный спрей "Гриппферон", она составит 230,86 рубля. Об этом служба сообщила в своем Telegram-канале.

"Предельная отпускная цена производителя на препарат для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций составит 230,86 рубля без учета НДС и торговых надбавок", - говорится в сообщении.

Согласование цены позволит возобновить реализацию лекарственного препарата, которая была временно приостановлена с августа 2022 года в связи с его отнесением к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, отметили в ФАС.

Ранее ФАС дважды проводила экономический анализ заявленных производителем к регистрации предельных отпускных цен. Однако, служба отказывала в их согласовании в связи с превышением над ценой, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства.