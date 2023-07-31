31 июля, 07:01,
обновлено 31 июля, 07:30

Российский рынок акций демонстрирует рост биржевых индексов

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи поднимался на 1,27%, индекс РТС - на 0,57%

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов после разнонаправленной динамики в начале торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,27% - до 3 046,79 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,57%, до 1 039,54 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,61% - до 3 026,93 пункта, индекс РТС снижался и находился на уровне 1 032,39 пункта (-0,12%).

К 10:15 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи находился на уровне 92,33 рубля (+0,68%), евро рос на 0,75%, до 101,68 рубля. В то же время юань прибавлял 0,84%, поднимаясь до 12,908 рубля. 

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