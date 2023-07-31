Глава Ассоциации работодателей ФРГ призвал к корректировке экономической политики страны

По словам Райнера Дульгера, это необходимо сделать, чтобы вернуть республике конкурентоспособность и вновь сделать ее привлекательным местом для ведения бизнеса

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Властям Германии следует кардинальным образом изменить экономическую политику, чтобы вернуть республике конкурентоспособность и вновь сделать ее привлекательным местом для ведения бизнеса. Такое мнение выразил глава Ассоциации работодателей ФРГ Райнер Дульгер в интервью агентству DPA.

"Сейчас речь идет о том, чтобы сконцентрироваться на политических усилиях [по восстановлению] стратегической конкурентоспособности Германии как места ведения бизнеса", - заявил он. По мнению эксперта, "отдельных мер будет недостаточно". Как подчеркнул Дульгер, необходимо "реорганизовать Германию, стать конкурентоспособнее, проще, быстрее, более цифровизированными".

Он сравнил экономику страны с "сильным гигантом Гулливером, привязанным к земле множеством бюрократических препон". "У ряда представителей правительственной коалиции есть понимание того, что экономика страдает", - считает глава ассоциации. В то же время, полагает он, другая часть правительства работает "в режиме автопилота и упорно выполняет коалиционное соглашение", подписанное в 2021 году, "как будто времена не изменились". В этом контексте Дульгер призывает власти "срочно пересмотреть" его положения.

Коалиционное соглашение между Социал-демократической партией Германии, "зелеными" и Свободной демократической партией предусматривает несколько амбициозных проектов, в том числе отказ от использования угля к 2030 году. Некоторые эксперты считают эти планы нереалистичными на фоне прекращения поставок в республику газа из России, из-за остановки в апреле последних трех атомных электростанций, а также низких темпов развития зеленой инфраструктуры. Так, премьер-министр германской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил ранее, что считает проект по выходу из угольной добычи "невозможным в его нынешнем виде", поскольку его реализация требует больше средств и снижения бюрократических препятствий. Кроме того, по оценкам экспертов Федеральной ассоциации ветроэнергетики Германии, развитие этого вида энергетики в стране идет "недостаточно высокими темпами", чтобы достигнуть целевого показателя в 115 ГВт мощностей к 2030 году.

В апреле президент германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил, что ФРГ становится все менее привлекательным местом для ведения бизнеса. По его словам, размер доли Германии на мировом рынке снижается, а зарубежные компании "трижды подумают, будут ли они по-прежнему инвестировать в эту страну". В конце июля министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что экономике требуются срочные реформы для преодоления негативной конъюнктуры на фоне пессимистических ожиданий в отношении экономических перспектив страны. Министр подчеркнул, что "недостаточное развитие экономики - это результат игнорирования вопросов обеспечения конкурентоспособности Германии [со стороны ее правительства] на протяжении по меньшей мере десяти лет".