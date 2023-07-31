Росатом планирует завезти ядерное топливо на АЭС "Руппур" в Бангладеш в 2023 году

По словам главы госкорпорации Алексея Лихачева, доставка ядерного топлива на площадку станции "будет означать переход сооружаемой АЭС в статус ядерного объекта и сделает Бангладеш членом "ядерного клуба" стран, эксплуатирующих энергию мирного атома"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Росатом планирует в 2023 году завезти ядерное топливо на строящуюся в Бангладеш АЭС "Руппур", говорится в сообщении пресс-службы Инжинирингового дивизиона Росатома.

"31 июля 2023 года состоялся визит генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева в Бангладеш, во время которого прошла встреча с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной. На встрече обсуждались текущие вопросы сооружения АЭС "Руппур", а также готовность площадки к важнейшему производственному событию года - завозу свежего ядерного топлива для первого блока строящейся АЭС "Руппур", - говорится в сообщении.

По словам Лихачева, которого цитирует пресс-служба, доставка ядерного топлива на площадку станции "будет означать переход сооружаемой АЭС в статус ядерного объекта и сделает Бангладеш членом "ядерного клуба" стран, эксплуатирующих энергию мирного атома".

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш - города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения "3+", который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.